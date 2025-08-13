Ciep Carmelina recebe doação de livros e amplia acervo de sala de leitura

O CIEP “Carmelina Pellegrino Cervone”, localizado no Parque Zabani, deu um importante passo na valorização da leitura entre seus alunos. A escola recebeu a doação de um novo acervo de livros, fruto de uma parceria com a iniciativa privada. A iniciativa surgiu do desejo da equipe gestora e dos professores de qualificar ainda mais o trabalho pedagógico desenvolvido com os alunos, focando no avanço da fluência leitora e na ampliação da apreciação literária.

Em encontros de HTPC (Horário de Trabalho Pedagógico Coletivo), foi construída uma “lista de desejos” com sugestões de leitura indicadas pelos professores e também pelos próprios estudantes. Além dos livros voltados aos alunos, a lista incluiu títulos com foco em letramento racial, voltados à formação continuada dos educadores.

Títulos

Os novos títulos passam agora a compor o acervo da Sala de Leitura “Dandara do Carmelina”, espaço dedicado à promoção do hábito da leitura e ao acesso à literatura de qualidade. O material estará disponível para o planejamento de aulas voltadas à leitura e será utilizado por todas as turmas, da Educação Infantil ao Ensino Fundamental, beneficiando diretamente os 372 alunos matriculados na escola.

