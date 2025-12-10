Espetáculo Odus leva mitologia afro-brasileira a Santa Bárbara na sexta e sábado

Leia + sobre diversão e arte

Realizado por meio da Lei Paulo Gustavo e da Lei Aldir Blanc, o espetáculo Odus, do Grupo Histórias dos Odus, chega a Santa Bárbara d’Oeste nesta sexta-feira e sábado, dias 12 e 13 de dezembro, trazendo ao público a força e a poesia das lendas afro-brasileiras. A apresentação integra um projeto que vem percorrendo cidades do interior paulista, sempre com duas sessões por cidade, ampliando o acesso à cultura e à representatividade.

A iniciativa reforça a importância do conhecimento cultural, especialmente em comunidades periféricas, ao promover a valorização da cultura afro-brasileira de forma inclusiva e democrática. Por meio de gestos, danças e ritmos característicos da cultura iorubá, Odus apresenta uma dramaturgia inspirada na obra “Os Príncipes do Destino – Histórias da Mitologia Afro-Brasileira”, de Reginaldo Prandi.

As apresentações vão além da cena teatral. Após cada sessão, o público poderá participar de rodas de conversa com o elenco, em um espaço pensado para aprofundar debates. Desde sua estreia, em abril deste ano, Odus vem emocionando plateias e conquistando reconhecimento por sua abordagem sensível, potente e socialmente transformadora.

Serviço:

Espetáculo “Odus” | Grupo Histórias dos Odus

Nesta sexta-feira (12/12) e sábado (13/12), às 20h

Local: CEU das Artes | Rua Argeu Egídio dos Santos, 100, Planalto do Sol II, Santa Bárbara d’Oeste/SP

Entrada gratuita

Realização: Lei Paulo Gustavo e Lei Aldir Blanc

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP