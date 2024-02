Esportistas de Nova Odessa recebem diplomas de Mérito Esportivo

A Câmara de Nova Odessa realizou, quarta-feira (22/02), a sessão solene para entrega dos diplomas de Mérito Esportivo. A primeira sessão solene do ano foi realizada para homenagear nove pessoas – uma indicada por cada vereador – por terem se destacado na realização de atividades esportivas na cidade.

“Uma das funções do vereador e da Câmara é a concessão de honrarias para homenagear e reconhecer aquelas pessoas que se destacam em nossa cidade, nas mais diversas áreas. Nessa sessão homenageados aqueles que usam o esporte para promover o nome de Nova Odessa e também para incentivar que outras pessoas busquem melhor qualidade de vida e realização de seus sonhos”, afirmou o presidente da Câmara, Wagner Morais.

O indicado por Morais para receber o diploma de mérito esportivo foi o personal trainner Marcos Vinícius Bechis, que ainda adolescente conquistou o título de vice-campeão sul-americano de jiu-jitsu. Também foi atleta de handbol e futebol de campo, além de ter conquistado o 2º lugar no campeonato paulista de fisiculturismo em 2017.

A skatista Georgia Fuzer foi indicada pelo vereador Antônio Alves Teixeira, o Professor Antônio, para receber a homenagem.

Professor de Voleiboll da Secretaria de Esportes de Nova Odessa, José Mauro Santos Pereira recebeu a homenagem por indicação do vereador Sílvio Natal, o Cabo Natal.

LEIA + NOTÍCIAS

Classificada para disputar o Campeonato SulAmericano de Queda de Braço em Lima, no Peru, Mariana Pereira Moura foi escolhida pela vereadora Márcia Rebeschini para ser homenageada.

Wesley Rodrigo Picoli foi indicado pelo vereador Oseias Jorge para receber o Diploma de Mérito Esportivo. Além de profissional de Educação Física e personal trainner, ele já praticou diversos esportes como capoeira, muay thai, jiu-jitsu, handebol, voleibol, basquetebol, natação, ciclismo, corrida de rua, tênis, tênis de mesa e musculação.

Diretor e auxiliar técnico de futebol amador, Jailton da Silva foi escolhido pelo vereador Sebastião Gomes dos Santos, o Tiãozinho do Klavin, para receber a homenagem. Atualmente no Guarapari Esporte Clube, ele acompanhou a escalada que, no ano passado, levou o time à 1ª divisão do futebol amador de Nova Odessa.

Profissional de Educação Física com passagens por academias de Nova Odessa, Douglas Renato Vilela foi indicado pelo vereador Elvis Pelé. Além de trabalhar como personal trainner, ele é fundador e técnico do time amador Panela Velha desde 2015.

Com sua história voltada ao futebol e às escolinhas de formação, Ademir Brasilino é de uma família apaixonada pela “arte da bola” e foi escolhido para ser homenageado pelo vereador Levi Tosta, o Levi da Farmácia.

Policial Militar, Saulo Soares da Silva Junior também manteve a paixão pelo esporte durante toda a sua carreira. Depois da aposentadoria, foi o basquete que conquistou sua preferência e, com a ajuda de amigos, fundou o Além da Cesta e hoje está no Old School Basketball Master.

O Diploma de Mérito Esportivo foi instituído pelo Decreto Legislativo 217, de 30 de abril de 2013, alterado pelo decreto legislativo 399, de 11 de outubro de 2022.

O objetivo da premiação é reconhecer o desempenho de atletas, técnicos e dirigentes esportivos que se destacaram em competições ou em atividades esportivas, contribuindo para a elevação do nome da cidade ou para o desenvolvimento social do município.