Evento no CCL vai comemorar Imigração Italiana no Brasil

O prefeito Chico Sardelli anunciou, nesta sexta-feira (23), mais um evento cultural para Americana. É o festival “Itália na Brasil”, que será realizado nos dias 25 e 26 de maio, no CCL (Centro de Cultura e Lazer). Também participaram do anúncio o vice-prefeito Odir Demarchi e a secretária de Cultura e Turismo, Marcia Gonzaga Faria.

O evento marca os 150 anos de imigração italiana no Brasil, data celebrada oficialmente na quarta-feira (21). Somente no Estado, residem entre 15 e 20 milhões de descendentes e cerca de 345 mil com cidadania italiana reconhecida, segundo o Consulado Geral da Itália em São Paulo.

“É com muita satisfação que anunciamos essa festa maravilhosa que vamos realizar em nossa querida Americana, cidade formada por muitos povos, entre eles os italianos, que há 138 anos aqui chegaram e ajudaram a construir o que somos hoje. Fico muito feliz de poder valorizar nossas raízes e resgatar nossa história”, disse o prefeito Chico.

O “Itália na Brasil” terá muitas atrações musicais, gastronomia e atividades para celebrar a cultura italiana com um total de 20 horas de programação.

“Nossa gestão resgatou os grandes eventos, e esse será sem dúvida mais um grande sucesso. É preciso celebrar a coragem desse povo que ajudou a construir nossa cidade e nosso país”, disse o vice-prefeito Odir.

“Estamos preparando tudo com muito carinho para oferecer uma grande festa à população. Em breve vamos divulgar mais detalhes do nosso festival”, destacou a secretária de Cultura e Turismo, Marcia Gonzaga Faria.

No dia 25 de maio (sábado), o evento será realizado das 11h às 22h, e no dia 26 (domingo), das 11h às 20h.