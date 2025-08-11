Os Estados Unidos decidiram apertar o cerco e dificultar a retirada de visto para brasileiros a partir de setembro. É mais um movimento da escalada do presidente americano Donald Trump contra imigrantes e contra o Brasil.

“Os vistos americanos são um privilégio, e não um direito, reservados àqueles que tornam os EUA melhores, e não àqueles que buscam destruí-los por dentro.”, disse o secretário Marco Rubio.

Nota da embaixada dos Estados Unidos

ATENÇÃO: A partir de 2 de setembro de 2025, solicitantes de visto de não imigrante na maioria das categorias de visto — incluindo renovações — deverão comparecer a uma entrevista presencial com um oficial consular.

