O Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, em Americana, elegeu nesta sexta-feira (8) os novos integrantes da CIPAA (Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e Assédio). A votação contou com a participação expressiva de 462 funcionários. A comissão terá como missão identificar riscos, propor melhorias e fortalecer a comunicação entre colaboradores e gestão em prol da saúde e segurança no trabalho.

A nova CIPAA será composta por 10 membros eleitos pelos funcionários e 10 indicados pela diretoria, sendo seis efetivos e quatro suplentes. Os representantes eleitos são: Antônio Carlos Kozan (37 votos), Vanessa Robert (30), Victor Hugo Kremer (27), Adriana Belizário (27), José Lira (26), Maycon (26), Gleyce Rocha (25), Camila Peres (25), Matheus de Almeida (20) e Makisuel dos Santos Silva (19).

Os indicados pela gestão são: Renata Bueno (presidente), Vanessa Coelho, Isabelly Miranda, Elismar Santos, Aline Ribeiro e Amália Rocca como efetivos; e Regina Costa, Alessandro Brandão, Patrícia Pereira e Thassiane Cocielo como suplentes. A posse será na segunda-feira (11). O mandato, de um ano, terá início em setembro de 2025.

O diretor-geral do Hospital Municipal, Ruy Santos, acompanhou a apuração e destacou a importância da iniciativa. “A segurança de nossos colaboradores é prioridade, pois reflete diretamente na qualidade do atendimento aos pacientes. Essa grande participação mostra o comprometimento de todos com a prevenção e a saúde no trabalho.”

“A eleição da nova CIPAA reafirma nosso compromisso com a segurança e o bem-estar dos servidores. A participação expressiva dos colaboradores mostra que todos estão engajados na prevenção de acidentes e no combate ao assédio, o que se reflete diretamente na qualidade do atendimento prestado à população”, afirmou o secretário de Saúde, Danilo Carvalho Oliveira.

O Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi é administrado pelo Grupo Chavantes, por meio de gestão compartilhada com a Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura de Americana.

