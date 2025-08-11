Surpresa em 2020 quando perdeu por pouco a eleição para prefeito em Santa Bárbara, Dr José foi muito bem em 2022 para deputado estadual apesar de não ter sido eleito e de se mostrar como 2a ou 3a força da cidade.

Agora ele corre o risco de perder votos (como aconteceu em 2024, quando novamente ficou em 2o na corrida para prefeito, mas agora sem emoção).

O grupo que o acompanhava novamente se desfez. E ele corre o risco de ter como concorrente seu vice de 2024. E também ver outros nomes emergentes na disputa para estadual.

Dr José e as opções

Hoje o ex-vereador está no Podemos e deve ter apoio externo, mas viu seu grupo local tomar outros rumos e a política da cidade se esgarçar em novas forças que vão bastante além da perspectiva que ele criou mesmo após a derrota de 2020. Ele era a aposta certa para 22 ou 24, mas perdeu e pode ter visto as oportunidades passarem.

