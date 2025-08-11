A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, por meio da Secretaria de Educação, informa que estão abertas as matrículas para a EJA (Educação de Jovens e Adultos) do Ensino Fundamental I, voltadas a jovens, adultos e idosos com 15 anos completos ou mais. A iniciativa oferece oportunidade gratuita de retomar ou iniciar os estudos com aulas presenciais no período noturno.

As aulas ocorrem de segunda a sexta-feira, das 19h às 22h, na Emefei “Profª Antonia Dagmar de Almeida Rosolen”, na Vila Sartori. O curso abrange as disciplinas de língua portuguesa, matemática, ciências, história, geografia, arte e informática, com professores especializados. Os estudantes matriculados contam com material escolar, livros, transporte e lanche gratuitos.

Para realizar a matrícula, é necessário apresentar cópias da certidão de nascimento ou casamento, comprovante de endereço, CPF, RG, cartão do SUS e uma foto 3×4. As inscrições podem ser feitas de segunda a sexta-feira, das 7h às 21h30, na sede da EJA, localizada na Rua México, 220, Vila Sartori. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (19) 3454-4343.

