Está chegando mais uma edição do tão aguardado evento Estética In São Paulo, o principal encontro do mercado da beleza no Brasil. Marcado para acontecer entre os dias 13 e 15 de abril deste ano no Expo Center Norte, o evento promete superar as expectativas mais uma vez, com a perspectiva de um aumento de 12% nos negócios realizados durante os três dias de exposição e atividades.

O mercado da beleza é um dos que mais crescem não apenas no Brasil, mas em todo o mundo. Com consumidores cada vez mais exigentes e ávidos por novidades, a indústria da estética e dos cuidados pessoais tem se mostrado resiliente e em constante evolução. Segundo a consultoria McKinsey Global Institute, espera-se que o mercado da beleza movimente incríveis 580 bilhões de dólares em todo o mundo até 2027, destacando a magnitude e o potencial de crescimento deste setor.

E é nesse contexto que o Estética In São Paulo se destaca como o ponto de encontro essencial para profissionais, empresários e entusiastas do segmento.

As projeções para o evento deste ano são bastante animadoras. Espera-se que durante os três dias de exposição e atividades, sejam realizados mais de R$ 135 milhões em negócios. Este valor representa um aumento significativo de 12% em relação ao evento do ano passado, demonstrando o contínuo crescimento e vigor do mercado.

Além disso, a expectativa é que o número de profissionais presentes no evento também aumente em 15% em comparação ao ano anterior, consolidando ainda mais o Estética In São Paulo como o ponto de encontro indispensável para quem busca se atualizar, ampliar sua rede de contatos e descobrir as últimas tendências do setor.

“Estamos entusiasmados em receber mais uma vez profissionais e empresas do mercado da beleza no Estética In São Paulo”, diz Eduardo Gouvêa, diretor do grupo Estética In. “Nosso objetivo é proporcionar uma experiência enriquecedora e inspiradora para todos os participantes, oferecendo acesso às mais recentes inovações, técnicas e produtos que impulsionam o crescimento deste setor tão dinâmico.”

Com uma variedade de palestras, workshops, demonstrações práticas e uma área de exposição repleta das principais marcas e fornecedores do mercado, o Estética In São Paulo promete ser um evento imperdível para todos aqueles que estão envolvidos no mundo da beleza e bem-estar.