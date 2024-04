Bebé Mota, ex-servidora do DAE de Americana

e sobrinha do ex-prefeito Waldemar Tebaldi, morreu esta terça-feira em Americana.

A nota do falecimento foi posta em suas redes por um de seus sobrinhos.

Boa noite! (Sobrinho da bebé aqui) Venho a informar que nessa tarde de 09/04/2024 nossa tia Bebé veio a falecer devido a uma parada cardíaca. Quando tivermos mais detalhes postaremos.

Bebé Mota foi uma das escudeiras da herdeira políticia de Tebaldi, a filha Heloísa Tebaldi.

Em sua redes sociais, mantinha um perfil combativo, mas também muito bem humorado.

