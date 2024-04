A Guarda Municipal de Americana (Gama) finalizou a implantação do sistema de geração de energia solar na sede da corporação, no Jardim Colina. O investimento garante economia na conta de energia elétrica e ganho em sustentabilidade.

A usina de energia com potência de geração de 75 kWp vai gerar uma média de 13.440 kWh, proporcionando à Gama uma economia mensal de R$ 8 mil com energia elétrica. Foram investidos R$ 198 mil no projeto.

“Esse é um projeto inovador implantado na corporação, graças ao apoio que temos da gestão do prefeito Chico e do vice Odir. O objetivo é ter menos impacto ambiental, gerar energia de qualidade e promover economia aos cofres públicos”, disse o diretor comandante da Gama, Marco Aurélio da Silva.

Novo telhado

Além da implantação do sistema de energia solar, os trabalhos de substituição do telhado da sede da Guarda Municipal também já foram concluídos. As telhas antigas foram substituídas por novas e acompanhadas da instalação de platibanda, calhas e rufos.

O telhado, que era de amianto, agora é formado por telhas em chapa de aço tipo sanduíche, com pintura poliéster na cor branca. Ao todo, foram trocados 1.498,32 m² de cobertura. Também foram instalados mais 209,21 m² de fechamento lateral em chapa de aço pré-pintado. O valor do investimento é de R$ 447.999,00.