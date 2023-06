Estética íntima: Tratamento clareia, depila e rejuvenesce a área

Estética íntima: clareia, depila e rejuvenesce a área

A médica Giselle Mello fala sobre os benefícios do Laser Dermotrat

Acabou-se o tempo em que os tratamentos estéticos eram restritos ao rosto e a determinadas áreas do corpo. Alguns deles oferecem múltiplas funções, como o Laser Dermotrat, que depila, clareia e rejuvenesce as partes íntimas da mulher. A médica Giselle Mello explica que o procedimento é praticamente indolor.

“Atualmente muitas pessoas procuram tratamentos íntimos que possam fazer desde a depilação de toda a parte íntima,clareamento e rejuvenescimento íntimo. Hoje o que tem de mais moderno são os tratamentos a laser, onde temos grandes resultados com um tratamento praticamente indolor”, destaca.

A médica diz que o Laser Dermotrat é uma tecnologia brasileira focada em tratar todo tipo de pele. “Uma vez que no Brasil temos diversos fototipos que seriam de forma bem simples as cores da pele, além disso consegue atingir no que diz respeito a epilação íntima os tão indesejados pêlos brancos”, completa

O tratamento, de acordo com Giselle, é feito 1 vez a cada 20 dias,em média, pois objetiva desde clareamento, depilação e rejuvenescimento íntimo podendo ter três benefícios em uma mesma plataforma de tratamento.

“É um tratamento bem tranquilo. Apesar de ser feito na área íntima, não dói, não é agressivo. De uma sessão para a outra tem um espaço de 20 dias, e é feito entre 3 e 6 sessões. Desde a primeira sessão já percebemos diferença na área.

Esse tratamento tem sido muito procurado por causa do resultado incrível por causa da inovação da técnica que promete eliminar o máximo de pelos na área aplicada e por trazer junto o poder de clareamento e rejuvenescimento”.

O intuito de fazer o Dermotrat é principalmente recuperar a saúde da região íntima, o que já se consegue desde a sua primeira sessão. “Por ser hoje uma referência em atingir um público que quer cada dia mais saber sobre este tema, que ela decidiu falar de como é importante manter toda a parte íntima em dia”, finaliza.

