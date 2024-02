A trajetória de Bruna Cramer no mundo dos negócios foi impulsionada por uma paixão inata pelo esporte e uma sólida formação em publicidade e propaganda. Toda essa bagagem trouxe uma oportunidade única: unir suas duas grandes paixões. “Essa combinação explosiva me impulsionou a trabalhar lado a lado com lendas do esporte, como Ronaldinho Gaúcho”, compartilhou Cramer em uma entrevista exclusiva.

Sua transformação em musa fitness não foi planejada, mas sim uma resposta natural a mudanças em seu corpo após a gravidez. Decidindo priorizar sua saúde, Cramer decidiu buscar a forma física que não apenas a revitalizou, mas também a transformou em uma inspiração para muitos, ganhando o apelido carinhoso de “Musa Tigre”. Essa evolução pessoal acabou sendo uma das viradas mais significativas em sua vida, destacando a importância do foco e da dedicação.

Ronaldinho Gaúcho

O trabalho com Ronaldinho Gaúcho, para Cramer, é uma experiência única, repleta de desafios e segundo ela recompensas. “A chave para o sucesso nessa parceria tem sido a confiança mútua, a sintonia fina em nossas interações e a capacidade de estar sempre disponível, não importa onde estejamos no mundo”, ela compartilhou. Essa nova fase na carreira de Ronaldinho é marcada por viagens globais e colaborações com marcas internacionais.

A presença de Ronaldinho nas redes sociais é um fenômeno que Cramer atribui a uma mistura irresistível de autenticidade, carisma e profissionalismo. “Nossa estratégia sempre foi manter-se fiel à sua essência, mesmo nos primeiros dias da internet, crescendo e nos adaptando sem perder de vista quem ele é”, explicou.

Mega festa em Miami

Atualmente, Cramer está focada na preparação para a sua festa de aniversário em Miami, em parceria com o renomado organizador de eventos brasileiro, Nelson Quinto, que já assinou eventos para a FIFA, Coca Cola e Pespi. “Juntos, garantimos que cada detalhe seja impecável, prometendo uma celebração inesquecível que reunirá amigos e familiares de todas as partes do globo”, compartilhou Cramer.

Além da festa em Miami, Cramer está trabalhando em um projeto com o Dr. Douglas Tigre, algo que segunda a empresária promete trazer grandes novidades. “Fiquem atentos, pois estou ansiosa para compartilhar mais sobre essa iniciativa que, sem dúvida, será um marco”, ela concluiu.

Equilibrar carreira, vida pessoal e atividades físicas é uma arte que Cramer aprimorou ao longo dos anos. Ela prioriza momentos preciosos com sua família acima de tudo, seguidos de perto pela dedicação ao trabalho e ao bem-estar físico. Segundo Bruna, essa harmonia entre as diferentes áreas de sua vida é o que a permite manter o foco e o profissionalismo em tudo o que faz.

Apesar das pressões e desafios que vêm com a figura pública e o sucesso empresarial, Cramer mantém seu foco no que é verdadeiramente importante para ela e no que a faz feliz. “A opinião alheia sobre quem sou ou o que faço é algo que aprendi a deixar para lá, concentrando-me em minha jornada e no impacto positivo que posso criar”, compartilhou.