A atriz paquistanesa e ex-participante do “Big Brother”, Humaira Asghar Ali, de 32 anos, foi encontrada morte em seu apartamento em Karachi. O corpo da artista só foi encontrado após a Justiça determinar o seu despejo do imóvel. Ela estava desaparecida há cerca de duas semanas e o caso causou grande repercussão no Paquistão.

Ao longo de sua carreira, Asghar integrou o elenco de várias produções no cinema e TV, ganhando popularidade ao participar do “Tamasha Ghar”, versão local do popular “Big Brother”. A atriz fez parte do elenco de várias novelas, como “Just Married”, “Chal Dil Mere”, “Ehsaan Faramosh” e “Guru”.

Polícia encontra corpo de Humaira Asghar Ali

De acordo com Syed Asad Raza, delegado de polícia, foi preciso arrombar a porta do apartamento para entrar no local. “Ela havia morrido duas semanas antes, mas os vizinhos não perceberam ”, afirmou o policial.

O aluguel estava atrasado e a atriz passava por dificuldades financeiras. Com isso, o proprietário entrou na justiça com um pedido de despejo, que fez com que a polícia encontrasse o corpo de Ali.

As investigações sobre a morte da ex-Big Brother continuam. A perícia foi acionado e está investigando o caso. O corpo da atriz foi encaminhado ao Jinnah Postgraduate Medical Center. “A investigação segue em andamento”, disse a legista Summaiya Syed.

Considerada um talento promissor, Asghar Ali havia se tornado reclusa nos últimos meses. Vários colegas que trabalharam ao seu lado lamentaram a sua morte nas redes sociais. No Instagram, Humaira somava mais de 730 mil seguidores, se descrevendo como: atriz de teatro, atriz de TV, modelo, escultora e modelo fitness.

