O vereador Paulo Eduardo protocolou a indicação nº 8645/2025 na Câmara Municipal, solicitando à Prefeitura a realização de estudos para o fornecimento de transporte público gratuito em dias e horários de eventos culturais promovidos no município de Americana.

A proposta tem como objetivo garantir o acesso democrático à cultura para toda a população, especialmente moradores das regiões periféricas e pessoas em situação de vulnerabilidade, que muitas vezes deixam de participar de atividades culturais por conta do custo com transporte.

De acordo com o parlamentar, Americana conta com uma diversidade de manifestações culturais, tais como shows, feiras, peças teatrais e eventos literários, que movimentam a economia local e fortalecem a identidade da cidade. No entanto, uma parcela significativa da população ainda encontra dificuldades para se deslocar até esses espaços.

“Essa é uma medida de inclusão e justiça social. O valor das passagens pode ser um obstáculo para muitas famílias, o que acaba limitando o acesso à arte, ao lazer e à formação cultural. Queremos garantir que todos possam participar desses momentos”, afirmou Paulo Eduardo.

A indicação também sugere a construção de parcerias entre a Prefeitura e empresas do setor cultural e de transporte, para que a medida seja financeiramente viável e possa ser implementada com eficiência.

A solicitação foi encaminhada ao Poder Executivo, e o parlamentar acompanhará o andamento da proposta junto aos órgãos competentes.