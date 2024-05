O ex-BBB Nego Di foi desclassificado do prêmio iBest

após ser acusado de espalhar “fake news” na tragédia que atinge o Rio Grande Sul desde o começo do ano.

Ele responde dizendo, “vai tomar no olho do c# de vocês, eu não ligo pra vocês. Eu nunca mais quero participar disso aí!”

Nego Di soltou a metralhadora verbal depois de ter divulgado o programa. Acusou o iBest de fazer parte do consórcio Globo Uol e seguiu xingando a premiação de onde foi excluído.

O nome dele já não aparece mais na área de pesquisa.

