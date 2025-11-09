Marcela Tomaszewski publicou, na madrugada deste sábado (8/11), um vídeo em que Dado Dolabella admite ter “afastado [a modelo] pelo pescoço” após levar um tapa. As imagens foram compartilhadas nos Stories de seu Instagram, horas depois de ela confirmar o fim do relacionamento com o ator.

O registro surge menos de uma semana após ambos aparecerem juntos no programa “Domingo Espetacular”, da Record, para negar as acusações de agressão.

Dado Dolabella no vídeo

No vídeo, aparentemente gravado dentro de um carro, é possível ouvir a voz do ator dizendo: “Você me deu um tapa na cara. Eu te afastei pelo pescoço para você sair de perto de mim. Você sabe disso, cara.”

Na legenda, Marcela ironizou a declaração: “Nenhum vídeo até hoje foi divulgado através de mim, mas esse está sendo — palavras dele. Apenas afastou porque dei um tapa na cara dele, grande lutadora.”

Mensagens sobre abuso

Antes da divulgação do vídeo, Marcela havia publicado mensagens sobre relacionamentos abusivos. Em uma delas, destacava: “O manual silencioso de como chamar uma mulher de louca.” Em outra, lia-se: “Ele distorce suas palavras. ‘Eu nunca falei isso. Você entendeu errado.’ Fazendo você questionar sua sanidade.”

