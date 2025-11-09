Saúde de Santa Bárbara discute novo modelo de Atenção em Saúde Mental

Leia + sobre saúde

A Secretaria de Saúde de Santa Bárbara d’Oeste realizou nesta semana mais um encontro do curso Valoriza GTES SUS: “Projetos de Valorização da Gestão do Trabalho e Educação na Saúde no Município de Santa Bárbara d’Oeste”. A iniciativa é voltada aos trabalhadores e gestores da Atenção Primária à Saúde e da Saúde Mental, sendo promovida em parceria com o Ministério da Saúde durante cinco semanas na Faculdade Anhanguera de Santa Bárbara.

Esse foi o terceiro encontro, o primeiro com a participação dos gestores. Nos dois primeiros, participaram trabalhadores. Após um novo encontro com gestores na próxima semana, ocorrerão mais dois, dessa vez com o grupo completo, sendo o último previsto para o dia 26 de novembro.

O objetivo é o fortalecimento, a capacitação e a qualificação dos profissionais da rede de saúde de Santa Bárbara d’Oeste, por meio da elaboração do “Plano de Ação e Qualificação da Gestão do Trabalho e Fortalecimento dos Profissionais, Visando Difundir Princípios do Novo Modelo de Atenção em Saúde Mental”.

Essa estratégia visa atender à necessidade de melhor caracterização e formação das equipes de acordo com os princípios do modelo de trabalho em saúde mental de caráter aberto e comunitário, suporte técnico e fortalecimento da rede – qualificação dos gestores em matriciamento e gestão dos afetos, e ampliação dos debates nos processos de cuidado e assistência em saúde mental.

Nesta quarta-feira (5) participaram 20 gestores da Saúde, divididos em duas turmas com encontros intercalados durante o período da manhã, nos quais foi abordado o tema “reflexões a respeito do novo modelo de cuidados em saúde mental: desconstruções, identificações do sofrimento e espaços de cuidado e de serviço; ferramentas técnicas sobre pensar a subjetividade do trabalho nas lideranças, manejos situacionais”. As atividades são ministradas pela psicóloga e gestora de projetos em saúde coletiva, Patrícia Maria Rosseti.

As formações realizadas com profissionais da Rede Municipal de Saúde em Santa Bárbara d’Oeste são coordenadas pelo Setor de Educação Permanente em Saúde e acontecem durante todo o ano, visando qualificar ainda mais os atendimentos no SUS (Sistema Único de Saúde). O principal objetivo é o fortalecimento do profissional, para acolher, cuidar e proteger a saúde dos usuários dos serviços de saúde, prevenindo agravos e promovendo o bem-estar e a melhor qualidade de vida da população.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP