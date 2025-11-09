O ex-vereador de Americana Geraldo Natalino ‘Gê Fanali’ morreu este domingo. Ele tinha 64 anos e se tratava no Hospital de Amor, em Barretos.

Vereador entre 2017 e 2020, foi proprietário por 37 anos da Drogaria Fanali, na Vila Medon. Ele deixa esposa, três filhos e netos.

Companheiro de PV na década passada, o prefeito de Americana Chico Sardelli (hoje no PL) se despediu do amigo nas redes sociais.

“Americana se despede hoje de um grande americanense, um grande profissional, um pai de família exemplar, um grande amigo.

Gê Fanali estará sempre em nossa memória e em nossos corações. Um amigo de longa data, que fazia parte da minha rotina e estava sempre ali para uma boa conversa.

Obrigado pela sua amizade, Gê. Que Deus te receba e possa confortar seus familiares e amigos nesse momento de luto”.

Velório de Gê Fanali

O corpo será velado a partir das 7h desta segunda-feira (10), no velório Gramado.

