Agentes da Defesa Civil de SBO treinam para a Operação Chuvas 2025/2026

Leia Mais notícias da cidade e região

Agentes da Defesa Civil de Santa Bárbara d’Oeste, órgão vinculado à Secretaria de Segurança, Trânsito e Defesa Civil, participaram nesta terça (4) e quarta-feira (5) de um treinamento promovido pela Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil do Estado de São Paulo.

O evento, realizado em Atibaia, reuniu representantes de 96 municípios da Região Administrativa de Campinas e teve como objetivo o aperfeiçoamento das ações de proteção e defesa civil em preparação para o período de chuvas 2025/2026.

Durante o treinamento, foram apresentadas orientações técnicas e estratégicas sobre o Plano Preventivo de Defesa Civil (PPDC), além de instruções relacionadas ao monitoramento meteorológico, à comunicação de risco e às ações integradas entre Estado e municípios.

Ao término do encontro, Santa Bárbara d’Oeste foi contemplada com kits do programa SP Sempre Alerta – Operação Chuvas 2025/2026, compostos por pluviômetros, lonas e equipamentos de proteção individual, fortalecendo a capacidade de resposta do município diante de possíveis eventos naturais adversos.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP