O DAE (Departamento de Água e Esgoto) de Americana realizou 144 reparos de vazamentos em diferentes pontos da cidade entre quarta (5) e quinta-feira (6). As ações integram o trabalho contínuo de combate às perdas de água na rede de distribuição.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

Nos dois dias, foram feitos 58 consertos de vazamentos em ruas (VAR), 38 em passeios (VAP) e 48 em cavaletes (VAZCAV), totalizando 144 atendimentos concluídos.

As equipes atuaram nos bairros Centro, Jardim Alvorada, Jardim América, Jardim Boer, Jardim da Balsa, Jardim da Mata, Jardim Esperança, Jardim Glória, Jardim Ipiranga, Jardim Paulistano, Jardim São Paulo, Parque da Liberdade, Parque Ideal, Praia Azul, São Manoel, São Vito, Vila Belvedere, Vila Bela, Antonio Zanaga, Cidade Jardim e Distrito Industrial Abdo Najar.

144 e reparo rápido

De acordo com o DAE, a identificação e o reparo rápido de vazamentos são fundamentais para reduzir o desperdício e garantir mais eficiência ao sistema de abastecimento.

A autarquia reforça que a população deve comunicar ocorrências pelos canais oficiais:

– Telefone: 0800-012-3737 (das 6h à 0h, todos os dias)

– WhatsApp: (19) 98100-4714 (das 8h às 22h)

– Site: www.daeamericana.sp.gov.br (opção “Protocolos Digitais”)

Leia Mais notícias da cidade e região