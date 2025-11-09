Ao suspender o show da dupla sertaneja Maiara e Maraisa no município de Governador Nunes Freire, no Maranhão, o juiz Bruno Chaves afirmou que os servidores públicos locais “passam necessidades por não receberem seus proventos”.

O evento seria realizado em 8 de novembro, no aniversário da cidade, e custou R$ 654 mil aos cofres públicos.

A decisão atendeu a um pedido do Ministério Público, que apontou atraso no pagamento dos servidores municipais.

A cidade tem apenas 23 mil habitantes.

Maiara e Maraísa x salário dos servidores

Críticos falam que ‘o verdadeiro escândalo está em um governo que deve salário não tem o direito moral nem legal de gastar mais de meio milhão em festa’. O que se vê é o retrato de um país onde a prioridade raramente é o povo. Professores, agentes de saúde, garis e servidores públicos ficam com o salário atrasado.

