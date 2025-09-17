Exposição reúne pinturas em óleo sobre tela de alunos do Caminhos da Cultura em Santa Bárbara

Até dia 15 de outubro, o hall da Câmara Municipal de Santa Bárbara d’Oeste recebe a exposição “Primavera – símbolo de força e resiliência”, com obras em óleo sobre tela produzidas por alunos do Programa de Formação e Oficinas Culturais de Santa Bárbara d’Oeste – Escola de Artes “Caminhos da Cultura”. A visitação poderá ser feita de segunda a sexta-feira, das 8 às 18 horas, na Câmara Municipal, localizada à Rodovia Luís Ometto (SP-306), 1001 – Residencial Dona Margarida.

Os trabalhos resultaram das aulas da oficina de pintura ministradas pela artista plástica Elisabete Padovezi, oferecidas gratuitamente pelo Programa de Formação e Oficinas Culturais. As atividades aconteceram no Centro Cultural Edgard Tricânico D’Elboux e no Museu da Imigração.

O Programa de Formação e Oficinas Culturais de Santa Bárbara d’Oeste – Escola de Artes “Caminhos da Cultura” tem como objetivo garantir à população barbarense, de todas as idades, acesso gratuito às mais variadas expressões artísticas e culturais.

A iniciativa busca contribuir para o desenvolvimento das vocações artísticas locais, por meio de um processo de aprendizagem contínuo, regulamentado pela Lei Municipal nº 4.281, de 16 de fevereiro de 2022.

Serviço:

Exposição “Primavera – símbolo de força e resiliência”



Até 15 de outubro

Visitação: Segunda a sexta-feira, das 8 às 18 horas

Local: Câmara Municipal de Santa Bárbara d’Oeste | Rodovia Luís Ometto (SP-306), 1001 – Residencial Dona Margarida



Entrada gratuita

