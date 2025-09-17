Emei “Vanderlei Matarazzo” recebe nova cobertura em SBO

A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, por meio da Secretaria de Educação, dá continuidade ao cronograma de melhorias nas unidades da rede municipal de ensino.

Na Emei “Vanderlei Matarazzo”, localizada no Conjunto Angelo Giubbina, está sendo realizada a substituição completa da cobertura. A antiga estrutura de madeira com telhas de fibrocimento, que apresentava pontos de vazamento, está sendo trocada por uma nova cobertura em estrutura metálica com telhas termoacústicas do tipo sanduíche, garantindo mais conforto, segurança e qualidade para alunos, professores e funcionários.

Investimento

O investimento é de R$ 604 mil, em recursos próprios do Município. Atualmente, a Rede Municipal de Ensino é composta por 56 unidades, que atendem mais de 15 mil estudantes — desde a Educação Infantil (creche) até a Educação de Jovens e Adultos (EJA).

