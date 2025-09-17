Fundo Social recebe 6 toneladas de alimentos do evento “Me Leva Festival”

O Fundo Social de Solidariedade de Americana recebeu 6 toneladas de alimentos arrecadados durante o “Me Leva Festival”, realizado no dia 6 de setembro, no Parque de Eventos CCA (Clube dos Cavaleiros). As doações serão destinadas às famílias em situação de vulnerabilidade social e também a entidades assistenciais do município.

A presidente do Fundo Social de Solidariedade, Lionela Ravera Sardelli, agradeceu a mobilização em torno da iniciativa. “Agradecemos a todos que contribuíram com os alimentos e aos organizadores do evento pela iniciativa. Os produtos arrecadados irão compor as cestas montadas pelo Fundo Social, ajudando a colocar alimento na mesa de quem mais precisa, e contemplará ainda as entidades assistenciais da cidade”, afirmou.

