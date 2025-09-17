Audiência Pública da Saúde ocorre no dia 25 na CM de Santa Bárbara

A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste promove no próximo dia 25 Audiência Pública da Secretaria de Saúde para apresentação de dados referentes ao segundo quadrimestre de 2025. A reunião está programada para o Plenário “Dr. Tancredo Neves”, na Câmara Municipal, a partir das 9 horas. Durante a sessão, serão apresentados os investimentos na área da Saúde, como obras, manutenção, transporte, convênios, laboratórios, consultas, exames, gestão de funcionários, entre outros.

