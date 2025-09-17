Suplementação pode ajudar na celulite? O que a ciência mostra e quais estratégias adotar

A celulite, conhecida cientificamente como lipodistrofia ginoide, é uma alteração da pele que afeta entre 80% e 90% das mulheres após a puberdade. Ela se caracteriza pelo aspecto ondulado, popularmente chamado de “casca de laranja”, geralmente nas coxas, quadris e glúteos. Embora não seja uma doença, impacta a autoestima e está relacionada a fatores como genética, alterações hormonais, inflamação, acúmulo de gordura e alterações na microcirculação.

Diante dessa complexidade, especialistas reforçam que não existe solução única ou imediata para o problema. A melhora da celulite envolve uma combinação de hábitos, que incluem alimentação equilibrada, prática regular de atividade física, hidratação adequada e, em alguns casos, suplementação direcionada.

“É importante compreender que a celulite resulta da soma de vários fatores. A suplementação pode ser um recurso útil, mas deve ser associada a um estilo de vida saudável. Não existe cápsula milagrosa: o que funciona é a constância na soma de cuidados”, explica Fabiana Sabatini, nutricionista e cofundadora da Floowe.

O papel da suplementação

Alguns suplementos têm sido estudados pela ciência por sua capacidade de atuar em processos relacionados à celulite, como inflamação, flacidez e retenção de líquidos. Entre eles, destacam-se:

Colágeno hidrolisado : fortalece a matriz dérmica, melhora a elasticidade da pele e reduz a flacidez, fator que intensifica a aparência da celulite.

Antioxidantes (vitamina C, vitamina E, polifenóis, carotenoides): combatem radicais livres que aceleram a degradação das fibras de sustentação da pele.

Magnésio e zinco : minerais envolvidos na síntese proteica e em processos anti-inflamatórios, importantes para o equilíbrio cutâneo.

Ômega-3 : conhecido pelo efeito anti-inflamatório, contribui para a microcirculação e pode reduzir alterações associadas à celulite.

Whey protein: favorece o ganho e a preservação da massa magra, além de fornecer aminoácidos essenciais para a síntese de colágeno e elastina. Com mais tônus muscular, a pele fica mais firme e o aspecto da celulite tende a melhorar.

“A associação de colágeno com antioxidantes, minerais e proteína de alta qualidade costuma gerar resultados mais consistentes, porque atua de forma integrada na pele, nos músculos e na inflamação. Mas é importante reforçar que os suplementos funcionam como aliados, não como substitutos de uma rotina saudável”, explica Fabiana.

Alimentação e hidratação: a base do cuidado

A dieta tem papel crucial na prevenção e no manejo da celulite. O consumo excessivo de açúcares simples e ultraprocessados favorece processos inflamatórios e o acúmulo de gordura. Já uma alimentação baseada em vegetais, proteínas magras e gorduras boas contribui para a saúde da pele e dos tecidos de sustentação.

“Frutas ricas em vitamina C, vegetais coloridos, oleaginosas e peixes são exemplos de alimentos que oferecem nutrientes diretamente envolvidos na produção de colágeno e no combate à inflamação. Quando somados a uma boa ingestão de água, os efeitos sobre a pele e a circulação são potencializados”, destaca Fabiana Sabatini.

A hidratação, muitas vezes negligenciada, é outro pilar essencial. A água participa da manutenção da elasticidade cutânea, da circulação sanguínea e do funcionamento intestinal, processos que influenciam diretamente no aspecto da pele.

Estratégia multifatorial

A melhora da celulite exige uma estratégia multifatorial. A atividade física regular estimula a circulação, fortalece músculos e reduz gordura localizada. Alimentação balanceada e rica em nutrientes protege contra processos inflamatórios e fortalece a matriz de colágeno. A suplementação, por sua vez, funciona como um reforço em pontos específicos, ajudando a potencializar os resultados ao longo do tempo.

“Não existe milagre, mas sim um conjunto de ações que se somam. A suplementação pode ser parte importante dessa estratégia, desde que inserida em um contexto de saúde integral”, conclui Fabiana Sabatini.

