A zootecnista Fabiana Ferreira da Costa Gouvêa assumiu o cargo de diretora da Diretoria de Assistência Técnica Integral (CATI), órgão da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo (SAA-SP) responsável pela extensão rural junto a pequenos e médios produtores agropecuários paulistas.

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Sua nomeação foi publicada na edição desta quinta-feira (25) do Diário Oficial do Estado (DOE).

Fabiana nasceu em 27 de setembro de 1979, em Jaboticabal, onde cresceu, constituiu família e iniciou uma trajetória marcada pelo compromisso com o desenvolvimento do setor agropecuário paulista. É graduada em zootecnia pela Universidade Estadual Paulista (Unesp), onde também concluiu um mestrado, visando fortalecer sua formação técnica e científica voltada à produção animal, ao desenvolvimento sustentável e à extensão rural. Casada e mãe de três filhas, sempre conciliou a dedicação à família com uma sólida carreira no serviço público estadual.

Sua trajetória profissional teve início na Coordenadoria de Desenvolvimento dos Agronegócios (Codeagro), em Ribeirão Preto, como servidora concursada. Pouco tempo depois, ingressou na CATI para atuar diretamente junto a produtores rurais da região de Jaboticabal. Por meio desse trabalho de assistência técnica agropecuária, começou a se destacar pelo diálogo, pela liderança e pelo fortalecimento das políticas públicas voltadas ao desenvolvimento rural sustentável.



Ao longo de sua carreira, exerceu funções técnicas e de gestão, destacando-se como chefe de Divisão da CATI Regional Jaboticabal, cargo em que liderou equipes, coordenou projetos estratégicos e fortaleceu a parceria entre Estado e municípios.

Também teve atuação em iniciativas estaduais, como as coordenações do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) e do Município Agro – Ranking Paulista, além da participação em câmaras temáticas e grupos técnicos relacionados à sustentabilidade no campo, segurança alimentar e ao fortalecimento da agricultura paulista. Em 2025, foi convidada para integrar a Assessoria de Relações Institucionais, Câmaras Setoriais e Temáticas da SAA-SP, ampliando seu trabalho na formulação e articulação de políticas públicas para o setor agropecuário.

Em seu novo cargo, Fabiana colaborará com o fortalecimento da agricultura paulista, pela valorização dos servidores, pelo desenvolvimento dos municípios e apoio aos produtores rurais.

Fala Fabiana

“Minha trajetória é marcada pela convicção de que a assistência técnica e a extensão rural são instrumentos essenciais para transformar a realidade do campo e melhorar a qualidade de vida das famílias rurais paulistas”, resumiu a nova diretora da CATI, que pautará seu trabalho pelo compromisso, ética, diálogo, inovação e busca constante por resultados que promovam o desenvolvimento agropecuário sustentável do Estado de São Paulo.

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