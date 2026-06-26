Meu Pet em ação- Santa Bárbara d’Oeste terá uma ação de castração gratuita para cães e gatos entre os dias 1º e 5 de julho, na Clínica Veterinária Meu Pet — Avenida Prefeito Isaías Hermínio Romano, 467, no Jardim Souza Queiroz.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

Interessados devem realizar um cadastro no SinPatinhas – Sistema do Cadastro Nacional de Animais Domésticos, por meio do site sinpatinhas.mma.gov.br, e fazer o agendamento pelo portal castrapet.com.br. Dúvidas podem ser tiradas pelo telefone (19) 3454-0581.

Após o agendamento, é importante que o responsável compareça na data e horário marcados para a realização do procedimento, evitando a ociosidade das vagas e permitindo que o benefício alcance o maior número possível de animais.

Para ter direito à castração, o animal precisa atender a determinadas exigências, como ter entre 6 meses e 7 anos de idade e pesar de 3 a 25 kg. Todas os pré-requisitos são informados no momento do agendamento.

Meu Pet na cidade

A ação é realizada pelo Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima em parceria com a Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, com apoio do Castrapet e do Instituto Golias.

Leia Mais notícias do Brasil