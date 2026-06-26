Evento, com atividades gratuitas, será realizado na Alameda ParkCity, no sábado e no domingo, dias 27 e 28 de junho, e terá diversas atividades gratuitas

O Shopping ParkCity Sumaré promove neste fim de semana, dias 27 e 28 de junho, mais uma edição da Feira Criativa. Com diversas atrações e atividades gratuitas, o evento será realizado na Alameda ParkCity.

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A Feira Criativa reúne uma ampla variedade de produtos autorais feitos à mão, repletos de identidade, significado e histórias, traduzidos em trabalhos únicos de artesãos locais.

Fala Gisele do shopping

“Além de apreciar e poder adquirir peças exclusivas, o público terá acesso a uma programação com várias atividades gratuitas”, comenta Gisele Alvares, Coordenadora de Marketing do empreendimento.

Um dos destaques é a exposição de um meliponário, com abelhas sem ferrão, que proporcionará ao público a oportunidade de conhecer mais sobre as espécies nativas e entender, na prática, a importância das abelhas para o meio ambiente. A atração estará disponível no sábado, das 10h às 22h, e no domingo, das 12h às 20h.

No sábado, a partir das 15h, a programação também terá o workshop gratuito de Macramê. No domingo, a partir das 15h, uma das atividades gratuitas disponíveis para o público é o workshop gratuito de crochê.

E não vai faltar diversão também para as crianças. No domingo, a partir das 14h30, a programação abre espaço para a pintura facial, com a equipe Florzinha Animações.

“A Feira Criativa é um evento importante que valoriza os artesãos e artistas locais, além de incentivar e promover o trabalho dos pequenos empreendedores”, comenta Joelma Tadei, Gerente Geral do Shopping ParkCity Sumaré.

PROGRAMAÇÃO – ATIVIDADES GRATUITAS DA FEIRA CRIATIVA

Sábado, 27 de Junho

Das 10h às 22h

Exposição educativa das abelhas sem ferrão

Das 15h às 17h

Workshop em macramê

Domingo, 28 de Junho

Das 12h às 22h

Exposição educativa das abelhas sem ferrão

Das 14h30 às 17h

Pintura facial para crianças com Florzinha Animações.

Das 15h às 17h.

Workshop em crochê

Local: Alameda ParkCity.

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