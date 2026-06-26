O prefeito de Americana Chico Sardelli faz 70 anos esta sexta-feira. Deputado por décadas, candidato derrotado a prefeito da cidade por várias vezes, ele se reinventou e voltou vitorioso para a política local depois de grave doença cerca de 10 anos atrás. Mudou o perfil e realizou o sonho tão perseguido ao longo da vida em 2020.

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Foi reeleito em 2024 e agora trabalha para a transição com seu grupo e seu filho candidato este ano.

Chico Sardelli e o esporte

Filho de italianos, presidiu o Rio Branco Esporte Clube entre 1989 a 1991, estando a frente do clube quando o clube conseguiu o acesso à primeira divisão do Paulistão, em 1990.