A Prefeitura de Americana, por meio da Unidade de Transportes e Sistema Viário (Utransv), vai interditar neste fim de semana o trecho da Avenida Bandeirantes, nas proximidades do Campo do Torino, ao lado da linha férrea, que dá acesso ao Viaduto Prefeito João Batista de Oliveira Romano. A via será fechada neste sábado, dia 27, e no domingo, 28, das 7h30 às 17h.

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A interdição é necessária para o serviço de manutenção e troca dos gradis do viaduto, garantindo mais segurança para motoristas, pedestres e trabalhadores envolvidos.

Trecho vai ser sinalizado

O local estará devidamente sinalizado pela equipe da Utransv.