Fakenews mata Jessica, apontada como namorada de Whinderson

Morreu aos 22 anos a jovem Jéssica Vitória Canedo.

Vítima de uma fakenews disseminada pelas páginas de fofoca, ela tirou a própria vida nesta sexta-feira.

Nas redes sociais, a garota e sua mãe basicamente imploraram para que parassem com os posts, pois a menina tinha depressão (e não tinha nada a ver com os prints, até mesmo o Whindersson já havia dito que eram falsos).

Muita gente nas redes aponta que este foi um ato de desespero contra os canceladores. Essa história é absolutamente triste, mas com certeza a vida de Jéssica não será esquecida.

A fake circulou fortemente nos últimos dias e foram feitos pedidos de checagem, em especial no twitter X, mas não houve tempo para que a garota recebesse tratamento.

