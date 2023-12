presa nas ferragens em acidente que aconteceu na noite desta sexta-feira em Nova Odessa.

O acidente foi registrado por volta das 19h na avenida Brasil, região central de Nova Odessa. A mulher de 34 anos estava entre as ferragens quando os bombeiros chegaram para fazer o resgate.

Foram utilizadas no resgate 2 Viaturas do corpo de bombeiros

1 Ambulância municipal. Ao todo foram 5 Bombeiros: 5 militares – Ten Magnum, Sgt Marques, Cb Macauba, Cb Yuri e Sd Letícia

Abaixo o Histórico feito pela equipe que atendeu o caso.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para capotamento de veículo, em uma vicinal.

Ao chegar no local, a vítima (feminina adulta) estava dentro do veículo, impossibilitada de sair, devido as dores no membro superior esquerdo, segundo informações, a mesma perdeu o controle do veículo que capotou.

A vítima estava consciente e orientada, sendo imobilizada pela equipe do Corpo de Bombeiros, através das técnicas de salvamento veicular, onde foi retirada e entregue a equipe da ambulância para transporte ao Hospital Municipal de Nova Odessa.