FAM passa por recredenciamento do MEC e se mantém como uma das melhores do estado

A FAM – Faculdade de Americana recebeu nota 4,21 no recredenciamento do Ministério da Educação-MEC, a nota máxima nesta avaliação é 5. A nota foi divulgada nesta semana pelo MEC.

A avaliação está dividida em 6 áreas: qualidade acadêmica, infraestrutura, pesquisa e produção científica, gestão institucional, resultados dos estudantes e responsabilidade social.

Reconhecida como uma das principais faculdades do estado, a FAM tem atualmente mais de 5 mil alunos, mais de 1 mil bolsistas, realiza mais de 100 mil atendimentos gratuitos por ano na área da saúde, e conta com grande estrutura com laboratórios, quadra poliesportiva, piscina, auditório e tribunal do júri. Além de toda a estrutura oferecida no Hospital Veterinário.

“Este é um resultado do trabalho de toda equipe e grupo docente, que todos os dias levam o conhecimento aos nossos alunos, além de toda a prestação de serviço oferecido nas nossas clínicas”, disse a Diretora Acadêmica, Célia Jussani.

O Diretor Geral da FAM, Gustavo Azzolini lembra do importância dos alunos, professores e de toda comunidade na vida da Instituição. “Agradecemos nossos alunos, corpo docente e toda a comunidade que participam ativamente da vida da FAM – Faculdade de Americana. Somos uma instituição voltada para o conhecimento e também para o desenvolvimento social da nossa cidade e da nossa região”, afirmou Gustavo Azzolini.

