Hopi Hari amplia funcionamento durante as férias de julho

As férias de julho estão chegando, e o Parque Temático Hopi Hari está pronto para receber famílias em busca de aventura, diversão e momentos inesquecíveis. Conhecido como o “País Mais Divertido do Mundo”, o parque anunciou um aumento significativo no número de dias em que estará aberto durante as férias de julho. A medida visa proporcionar mais oportunidades para pais e crianças desfrutarem de momentos inesquecíveis em um ambiente repleto de diversão e entretenimento.

LEIA TAMBÉM: Conheça cidade italiana referência em educação infantil

Durante as férias escolares, o Hopi Hari estará disponível para visitação de quarta a domingo e em duas segundas-feiras (nos seguintes dias: 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 27, 28, 29, 30 e 31 de julho). Essa extensão do horário de funcionamento é uma excelente oportunidade para famílias que desejam aproveitar o período livre das crianças e criar memórias especiais juntos.

Confira o calendário com datas e valores de julho:

Além disso, o Hopi Night, evento tradicional de música eletrônica realizado pelo parque, encerra sua 11ª edição no dia 25 de junho. Com o tema Hollywood e um incrível setlist de música eletrônica, o espetáculo noturno Hopi Night conta com a participação de renomados DJs que também se apresentarão no Festival Tomorrowland, evento global do segmento que este ano ocorre no Brasil.

O visitante tem a experiência noturna no parque de quinta a domingo (horário estendido até às 20:30). Aos sábados renomados DJ’s da cena eletrônica comandam as pistas e nos outros dias os DJs residentes Marcos Thorpe e Igor Mezaki tocam a festa.

Confira o line-up de DJ’s que ainda vão agitar as noites de sábado do Hopi Night:

17/06 – Almanac

24/06 – Topo

Com uma área de 760 mil metros quadrados, duas vezes maior que o Estado do Vaticano, o Hopi Hari oferece mais de 40 atrações para toda a família. Entre elas, destaca-se a Montezum, a maior montanha-russa de madeira da América Latina, e o Rio Bravo, um emocionante passeio por corredeiras com mais de 600 metros de extensão.

Dividido em cinco regiões temáticas – Kaminda Mundi, Mistieri, Wild West, Infantasia e Aribabiba – o parque proporciona uma experiência única aos visitantes. Projetado como um país fictício, com capital e idioma próprios, o Hopi Hari é considerado um dos maiores parques de diversão da América Latina.

Siga o Novo Momento no Instagram @novomomento