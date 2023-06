Família pede ajuda pra comprar andador pra Maria Helena

A pequena, de menos de 3 anos, tem um probleminha de saúde e a mãe resolveu apelar para o bom coração da comunidade.

Leia abaixo o relato feito pela mãe

Olá me chamo Janaina e sou mãe da Maria Helena, ela tem 2 anos e 7 meses, tem hipotonia e estamos junto com o neuropediatra da APAE de Americana, em investigação do diagnóstico dela, vim por meio da Vakinha virtual pedir ajuda na compra de um andador para ela poder se locomover, ele também vai ajudar no tratamento, aprendizagem e qualidade de vida dela.

Esse andador, fara uma grande diferença na vida dela!!! Agradeço imensamente a todos que puderem ajudá-la!!

Arrecadado até agora- R$ 455,32 Meta R$ 2.000,00

Apoiadores 12 Família mora no jardim Alvorada em Americana. Avó da criança trabalha na Apam Link da Vaquinha Online

