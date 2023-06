Americana é o 20° município que mais abre empresas entre os 645 municípios do Estado de São Paulo. Só em maio de 2023 foram 154, sendo que 49 delas é de atuação digital.

Com um PIB absoluto de R$ 12.1 bilhões, Americana têm o 5° maior saldo do Brasil, entre cidades com menos de 250 mil habitantes.

60% do PIB de Americana vem do setor de serviços, 28,6% da indústria, 10,5% da administração pública e 0,1% da agropecuária.

No ranking geral da Wikipedia, entre todos os municípios do Brasil, com exceção das capitais, Americana tem o 36° maior PIB.

Campinas, Jundiaí, São José dos Campos, Paulínia, Ribeirão Preto e Uberlândia lideram respectivamente.

A Princesa Tecelã possui 49 mil crianças e adolescentes com idades entre 0 e 15 anos, além de 32 mil idosos.

Até a última atualização, 74,8 mil moradores estavam empregados com carteira assinada, cerca de 50% do total de habitantes aptos para o mercado de trabalho.

O cargo mais ocupado é o de auxiliar de produção com 3.183 trabalhadores, seguido por vendedor com 3.027 e assistente administrativo com 3.008.

Já os setores que mais contratam, em primeiro está a administração pública, em segundo o setor de fabricação de pneumáticos, depois câmaras de ar, posteriormente os setores de supermercados e tecelagem.

Com 71 modalidades diferentes de comércio, a que mais emprega é de lojas de roupas e calçados, com 5,3 mil trabalhadores.

O estudo não inclui o setor do trabalho informal que atualmente é bem diversificado e presente na economia local, como é o caso de motoristas de aplicativos, motoboys, bem como empreendedores digitais, entre outros.

50,4% da economia do município é movimentada pela população mais pobre (classes D e E). O salário médio em Americana é de R$ 3 mil.

Atualmente a região mais populosa é a do Jardim da Paz com 41.910 habitantes, mas o bairro mais populoso é a Cidade Jardim II, que possui 12,6 mil moradores, seguido do centro com 11,4 mil.

Com 86% de pessoas com mais de 40 anos, a Colina é considerada o bairro “mais velho”. O Parque Universitário possui a maior estrutura etária de jovens.

Já a Vila Santa Catarina é a comunidade com maior quantidade de habitantes que concluíram o ensino superior: 30%.

Entre os bairros mais populosos da cidade, também m estão: Nossa S. de Fátima, Zanaga II, São Jerônimo e Parque Novo Mundo. A região que mais cresceu no último levantamento foi a do Jaguari.

– Dados: SDESP, Caravela, IBGE, CAGED, Banco do Brasil.

