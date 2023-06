Sesi Americana tem apresentação da Orquestra Bachiana Filarmônica

O Sesi Americana terá uma apresentação gratuita da Orquestra Bachiana Filarmônica Sesi-SP no dia 16 de junho (sexta-feira), às 20 horas.

Os ingressos são limitados e podem ser retirados gratuitamente na secretaria do CAT Sesi Americana, localizado na Avenida Bandeirantes, ou diretamente pelo site Meu Sesi https://www.sesisp.org.br/evento/d81661c9-c74e-46ab-8d5b-a3046023c76c/bachiana-filarmonica-sesi-sp

Com a missão de levar a cultura da música erudita a milhares de brasileiros, apresentando-se em cidades do interior do Estado, periferias das grandes cidades e renomados teatros, a Orquestra Bachiana Filarmônica Sesi-SP vem difundindo e valorizando a música clássica de alta qualidade técnica e artística.

Mais informações sobre o horário de atendimento da Secretaria do CAT Sesi Americana podem ser obtidas em https://americana.sesisp.org.br/horário-de-atendimento

