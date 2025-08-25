Famílias de Santa Bárbara recebem cestas básicas do Fundo Social de São Paulo

A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, por meio do Fundo Social de Solidariedade e Secretaria de Promoção Social, realizou a entrega de 500 cestas básicas fornecidas pelo Governo do Estado de São Paulo às famílias cadastradas em programas sociais do Município.

As entregas ocorreram ao longo do mês de agosto e reforçam as políticas públicas de assistência social, garantindo o acesso a alimentos de primeira necessidade para quem mais precisa.

Ações

A iniciativa integra o conjunto de ações do Governo do Estado, em parceria com os municípios, voltadas à superação da pobreza e à ampliação da segurança alimentar. Em Santa Bárbara d’Oeste, a medida soma-se às demais ações das políticas públicas desenvolvidas em prol da população em situação de vulnerabilidade.

