Paula Aparecida Sacconi Américo, 40, morreu na manhã desta segunda-feira (25) após tomar um choque elétrico em uma lanchonete em Santa Bárbara d’Oeste.
O acidente aconteceu na rua Benjamin Wiezel, Jardim Santa Rita de Cássia, próximo ao campo de futebol.
Ela teria ao estabelecimento por volta das 10h, para buscar uns documentos pessoais.
Choque ao tocar no equipamento
Ao se aproximar de um freezer, se debruçou sobre o equipamento e permaneceu imóvel e sofreu uma descarga elétrica.
Pessoas que estavam no local acionaram o resgate, e Paula Aparecida foi levada ao Pronto Socorro Dr. Afonso Ramos. Apesar das diversas tentativas de reanimação, ela não resistiu e morreu.
A perícia esteve no local e foi elaborado boletim de ocorrência no 3º Distrito Policial da cidade.
