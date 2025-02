Farmácia Popular agora vai ter tudo grátis, incluso fralda geriátrica

A ministra da Saúde, Nísia Trindade, anunciou a gratuidade total dos 41 medicamentos e itens disponíveis no Programa Farmácia Popular. A medida, anunciada durante o Encontro Nacional de Prefeitos nesta quinta-feira, em Brasília, beneficia diretamente 1 milhão de pessoas que ainda pagavam coparticipação pelos produtos.

O que muda com a gratuidade total?

A partir de agora, todos os itens do Farmácia Popular, incluindo fraldas geriátricas, serão distribuídos gratuitamente nas farmácias credenciadas. A medida visa ampliar o acesso a medicamentos essenciais e produtos de saúde, especialmente para populações vulneráveis e idosos.

A ministra destacou a importância da decisão, principalmente em um contexto de envelhecimento da população:

“Tivemos mais de 24 milhões de pessoas beneficiadas em 2024 e vamos aumentar ainda mais esse alcance, principalmente nas áreas mais remotas desse país.”

Expansão do programa

Além da gratuidade, o Ministério da Saúde ampliou o credenciamento do Farmácia Popular para 758 novas cidades que ainda não contavam com o programa. A meta é levar o benefício a 100% dos municípios brasileiros. Atualmente, o programa já está presente em 4.812 cidades (86% do total), cobrindo 97% da população com mais de 31 mil farmácias credenciadas.

Impacto do Farmácia Popular

Desde sua criação, em 2004, o Farmácia Popular tem sido uma ferramenta essencial para garantir o acesso a medicamentos e produtos de saúde a preços acessíveis. Nos últimos anos, o programa teve um crescimento significativo:

Em 2022 , foram atendidas 20,7 milhões de pessoas .

, foram atendidas . Em 2024, o número saltou para 24,7 milhões de beneficiários.

Com a gratuidade total, espera-se que esse número aumente ainda mais, especialmente em regiões mais remotas e carentes do país.

Dados sobre o Farmácia Popular

Indicador Dados Itens gratuitos 41 medicamentos e produtos (incluindo fraldas geriátricas). Beneficiários imediatos 1 milhão de pessoas que pagavam coparticipação. Cobertura atual 4.812 municípios (86% das cidades brasileiras). Farmácias credenciadas Mais de 31 mil. Pessoas atendidas (2024) 24,7 milhões. Novas cidades credenciadas 758.

Assim, a gratuidade total dos medicamentos e produtos do Farmácia Popular é um avanço significativo para a saúde pública no Brasil. A medida não apenas garante acesso a itens essenciais para milhões de pessoas, mas também reforça o compromisso do governo com a equidade e a inclusão social.

