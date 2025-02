O site norte-americano Sportico divulgou uma lista com os 100 atletas mais bem pagos do mundo em 2024. Entre os nomes do top 10, cinco são jogadores de futebol.

A lista é encabeçada pelo português Cristiano Ronaldo, do Al Nassr (Arábia Saudita) e é composta por atletas de oito modalidades diferentes oriundos de 27 países. Não há nenhuma mulher na lista.

Segundo o Sportico, o atacante português, que completou 40 anos na semana passada, ganhou US$215 milhões em salários (R$1.243,22 bilhões), além de US$45 milhões (R$ 260 milhões) em patrocínios. No total, os ganhos dos 100 atletas somam uma renda total de US$260 milhões em 2024,

Dentre os brasileiros, Neymar foi quem mais faturou no ano passado, recebendo US$ 133 milhões anuais (R$ 770 milhões na cotação atual) enquanto jogava pelo Al Hilal, o que colocou o jogador na 6ª posição do ranking geral.

Confira os ranking dos 100 atletas mais bem pagos