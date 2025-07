Feira da Hispanidade ocorre neste sábado no bairro São Vito

A 1ª Feira de Hispanidade será promovida neste sábado (26), das 10h30 às 16h, no Centro Comunitário São Vito (Rua Ferrúcio Astorri, nº 347), com entrada gratuita. O evento, organizado pela comunidade hispânica coordenada pela Igreja Nueva Vida Congregación Bautista Hispana, do bairro São Vito, tem o apoio da Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos e do Programa MigraRe.

A feira terá apresentações culturais, danças, músicas, venda de artesanato, comidas típicas, cama elástica, pintura de rosto para crianças e outras atrações. Também haverá expositores da Feira Criativa de Americana.

“Será um evento para celebrar os povos e nações que compartilham da língua e cultura espanholas, uma demonstração dos costumes, com comidas típicas para compartilhar com a população. O evento contribui para promover a integração, a inclusão e o trabalho decente”, disse a secretária de Assistência Social, Juliani Hellen Munhoz Fernandes.

Programa

O programa MigraRe é voltado à atenção e promoção de direitos de migrantes, imigrantes e refugiados. A coordenadora Marilza Morais Silva sobre a formação multicultural da cidade. “Americana tem uma formação multicultural e a feira valoriza a identidade, os costumes e o empreendedorismo da comunidade hispânica, com foco no crescimento sustentável e no trabalho justo”, explicou.

Os visitantes encontrarão no cardápio do evento comidas típicas de Venezuela (como alfajor, tarta tres leches, besitos de coco, vasos de la felicidad, empanada de goiabada, arepa e pão salgado), do Peru (chicha morada) e da Bolívia (api, sopa de maní, salchipapas). Também serão vendidas bebidas e doces variados.

A venda antecipada de comidas e bebidas típicas pode ser solicitada por meio do telefone (19) 99325-8720 (com Lídia).

Leia + sobre diversão e arte

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP