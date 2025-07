Leitinho participa da reunião da Agemcamp que discutiu futuro Hospital Regional

O prefeito de Nova Odessa, Cláudio José Schooder, o Leitinho, participou nessa quarta-feira (23/07), em Campinas, de uma reunião extraordinária do Conselho de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Campinas (RMC). O encontro, coordenado pela Agemcamp, tratou do projeto do futuro Hospital Metropolitano, que será construído no Parque Itália, em Campinas.

A nova unidade será uma das maiores estruturas de saúde pública da região, com cerca de 400 leitos e serviços como UTI adulto e pediátrica, centro cirúrgico, oncologia, hemodiálise, ambulatórios e diagnóstico por imagem. O hospital será referência no atendimento de média e alta complexidade para os 42 municípios da RMC.

Durante a reunião, o prefeito Leitinho reforçou a importância da iniciativa para a região “O último hospital estadual foi construído na região há mais de 25 anos. A população cresceu, envelheceu, e hoje temos grandes dificuldades na fila do Cross, especialmente em áreas como neurocirurgia, neuropediatria e exames de especialidades”, destacou.

Projeto

O projeto é fruto da articulação entre os municípios da RMC, o Governo do Estado de São Paulo e o Ministério da Saúde. A previsão é que a licitação da obra seja lançada ainda este ano, com início da construção em 2026. A unidade será instalada em um terreno da Prefeitura de Campinas, próximo ao Hospital Mário Gatti e ao AME, criando um novo polo regional de saúde.

O Hospital Metropolitano deve reduzir filas de espera, desafogar os hospitais municipais e ampliar o acesso da população a serviços especializados pelo SUS, beneficiando diretamente milhares de moradores de Nova Odessa e cidades vizinhas.

