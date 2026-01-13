Feira do Produtor abre agenda de 2026 com edições em bairros de Santa Bárbara

A Feira do Produtor de Santa Bárbara d’Oeste inicia nesta terça-feira (13) a agenda oficial de atividades do ano, levando produtos de qualidade a diversos bairros do Município. A iniciativa tem como objetivo fortalecer o vínculo entre produtores e consumidores, valorizar o pequeno empresário do ramo gastronômico, ampliando as opções aos consumidores.

Ao longo do mês, bairros como Residencial Furlan, Parque das Paineiras, Jardim Flamboyant, Vila Linópolis, Jardim São Francisco, Jardim Santa Rosa, Jardim Rochelle e Parque Zabani receberão edições da feira, conforme programação abaixo.

Para fazer parte da Feira do Produtor, produtores e comerciantes interessados podem entrar em contato com a Secretaria de Meio Ambiente, de segunda a sexta-feira, das 9 às 16 horas, pelo telefone (19) 3459.1480. Mais informações também estão disponíveis no Instagram oficial: @feiradoprodutor_sbo.

Confira as datas e os locais da Feira do Produtor em janeiro:

▪ Residencial Furlan (Entre as ruas José Furlan e José Luiz Covolan)

Dia 13 de janeiro, das 17 às 22 horas

▪ Parque das Paineiras (Parque das Paineiras | Entre as avenidas Antonio Pedroso, São Paulo e Tenente João Benedito Caetano, Planalto do Sol)

Dia 14 de janeiro, das 17 às 22 horas

▪ Jardim Flamboyant (Entre as ruas Monte Líbano e Jequitibá)

Dias 15 e 29 de janeiro, das 17 às 22 horas

▪ Área de Bem-Estar e Lazer “Dona Tereza Rezina Cuppi” (Rua Cícero Jones, no Linópolis)

Dia 20 de janeiro, das 17 às 22 horas

▪ Praça “Augusto Toledo – Seo Augustinho” (Entre as ruas Tupis, Carajás e Tupinambás, Jardim São Francisco)

Dia 21 de janeiro, das 17 às 22 horas

▪ Jardim Santa Rosa (Rua Holanda)

Dia 22 de janeiro, das 17 às 22 horas

▪ Jardim Rochelle II (Rua Dr. Luiz dos Santos R. Mano, esquina com a Avenida Sebastião de Paula Coelho)

Dia 27 de janeiro, das 17 às 22 horas

▪ Parque Zabani | Estacionamento da Etec (Entre a Avenida Antonio Pedroso e Rua São Luiz)

Dia 28 de janeiro, das 17 às 22 horas

Programação sujeita a alterações sem aviso prévio.

