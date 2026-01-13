A vereadora Jacira Chávare (Republicanos) protocolou na segunda-feira (12) uma indicação na Secretaria da Câmara Municipal solicitando a manutenção da pista de skate localizada na Praça da Fraternidade, no Jardim da Paz.

No documento, a parlamentar aponta a necessidade de reparos no piso, manutenção na iluminação, entre outras melhorias gerais no espaço, que é utilizado diariamente por crianças, adolescentes e jovens do município. Segundo Jacira, a falta de manutenção adequada pode comprometer a segurança dos usuários.

Fala Jacira

“Os frequentadores da pista relatam desgaste na estrutura e riscos de acidentes. A manutenção é essencial para garantir um espaço seguro, adequado e acessível para a prática esportiva e o lazer”, destaca a vereadora.

Jacira ressalta ainda que a conservação dos espaços públicos esportivos contribui para a qualidade de vida da população e incentiva hábitos saudáveis, além de fortalecer o convívio social e a ocupação positiva dos espaços urbanos.

A indicação será incluída na pauta da sessão ordinária e encaminhada ao Poder Executivo para análise e possível atendimento.

Leoncine solicita reparos urgentes no asfalto da Rua Tibiriçá, na Nova Americana

O vereador Lucas Leoncine protocolou duas indicações na secretaria da Câmara Municipal de Americana solicitando ao Poder Executivo a realização de reparo asfáltico urgente nas proximidades do número 1546 da Rua Tibiriçá, no bairro Nova Americana.

Na indicação, o parlamentar destaca que o trecho apresenta estado precário de conservação, com diversos buracos que impactam diretamente a logística das empresas instaladas na região. A situação tem dificultado as manobras de descarregamento de caminhões nas docas dos estabelecimentos, além de oferecer riscos à segurança de motoristas e demais usuários da via. O documento foi motivado por pedidos de proprietários e funcionários de indústrias da região, que relataram graves problemas na infraestrutura viária, prejudicando a rotina de trabalho e o tráfego local.

“Os comerciantes nos procuraram relatando que os buracos estão inviabilizando o uso adequado das docas e trazendo prejuízos operacionais. Nossa indicação cobra agilidade do Executivo para recuperar esse trecho, garantindo que a atividade econômica local não seja prejudicada e que o trânsito flua com segurança”, afirma Leoncine.

A indicação será relacionada na pauta da sessão ordinária de terça-feira (20) e encaminhada ao Poder Executivo para análise e atendimento.