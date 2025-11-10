Feira das Nações 2025 celebra diversidade cultural e movimenta público em Santa Bárbara d’Oeste

A 33ª Feira das Nações de Santa Bárbara d’Oeste reafirmou seu papel como um dos maiores e mais tradicionais eventos culturais da cidade, encerrando a edição 2025 com resultados positivos. Realizada nos dias 8 e 9 de novembro, no Complexo Usina Santa Bárbara, a festa reuniu milhares de pessoas em dois dias de programação intensa, com grandes shows, mais de 50 atrações culturais e a participação de 13 instituições sociais na gastronomia.

A Feira consolidou-se como um dos principais eventos do calendário cultural e turístico do município e uma importante ação de fortalecimento da economia local e solidária.



No palco principal, o público acompanhou os shows de Felipe Araújo, no sábado (8), e Inimigos da HP, no domingo (9), além de uma programação que celebrou a diversidade artística e cultural com apresentações de música, dança, teatro, circo e cultura popular. O Espaço de Economia Criativa também foi destaque, reunindo 28 expositores locais com produtos artesanais, acessórios, moda e decoração.



Para o prefeito Rafael Piovezan, o resultado reflete o compromisso da cidade com a valorização da cultura e o desenvolvimento econômico. “A Feira das Nações é um símbolo da nossa identidade. Alcançamos uma movimentação expressiva e proporcionamos um evento de alto nível, gratuito e com estrutura completa. É a prova de que Santa Bárbara segue crescendo com equilíbrio entre tradição, cultura e oportunidades”, destacou o prefeito.



O secretário municipal de Cultura e Turismo, Evandro Felix, reforçou o caráter coletivo da realização. “A Feira das Nações é fruto da soma de esforços: artistas, entidades sociais, servidores, patrocinadores e público. Cada edição fortalece o sentimento de pertencimento e mostra a potência criativa da nossa cidade”, afirmou.



Com entrada gratuita, a edição 2025 foi uma realização do Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas, e da Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, com apresentação do Supermercados São Vicente e patrocínio da Dama Bier e Denso, além de apoio da Belchior Decor, Cristiantex, Refrigerantes Esportivo, SOS Telecom e TRBR, e media partner da Vox90. A gestão foi da TG Produção Cultural.



