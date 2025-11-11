Seleção- O PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) de Americana realiza nesta quarta-feira (12), das 9h30 às 12h30, um processo seletivo para contratação de candidatos a vagas oferecidas por empresas de telecomunicação e farmacêutica.

A seleção acontece na sede do Cuca (Centro da Universidade do Conhecimento de Americana), na Rua Anhanguera, 16, no Centro. Os interessados em participar devem levar currículo e documentos pessoais.

“As vagas de emprego em Americana têm apresentado um crescimento bastante positivo, impulsionando o desenvolvimento do município. As parcerias com as empresas proporcionam oportunidades e geração de renda, para que os profissionais possam ingressar no mercado de trabalho”, destacou o secretário de Desenvolvimento Econômico de Americana, Rafael de Barros.

São 10 vagas para técnico instalador de telecomunicações. Os candidatos devem ser aptos a realizar instalações de internet e TV, conforme roteiro e ordens de serviço, e atender os clientes com cortesia e profissionalismo, garantindo a melhor experiência possível. Os interessados devem ter CNH categoria B, ensino fundamental completo, facilidade com aplicativos e residir em Americana, Santa Bárbara d’Oeste ou Nova Odessa.

na seleção

Os salários têm valores entre R$ 2.120,30 e R$ 2.500,00, com premiações por desempenho de até R$ 1.800,00 e premiações por consultivo (ganho variável). Os contratados receberão, ainda, vale-refeição no valor de R$ 25,21 por dia, plano de saúde e odontológico, seguro de vida, vale-transporte, TotalPass, descontos em exames, farmácias e consultas, veículo da empresa para uso durante o trabalho, plano de carreira e celular corporativo.

Já para o ramo farmacêutico, também são oferecidas 10 vagas, sendo quatro para operador de caixa (salário de R$ 1.963,00), três para atendente de loja (R$ 2.756,00) e três para farmacêutico (R$ 4.445,00).

Os candidatos às vagas de operador de caixa e atendente de loja devem ser maiores de 18 anos e ter disponibilidade de horário, sem necessidade de experiência. Para as vagas de farmacêutico, os requisitos são: ter ensino superior completo, experiência na função e ser maior de 18 anos.

Os benefícios oferecidos são vale-refeição, assistência médica e odontológica, seguro de vida, Gympass e auxílio-educação.

