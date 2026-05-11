A Prefeitura de Sumaré realiza na próxima sexta-feira, dia 15, o primeiro Feirão de Empregos 2026, com mais de duas mil oportunidades de trabalho disponíveis para a população. A ação será promovida por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e acontecerá na sede social do Clube Recreativo de Sumaré.
+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP
O evento será realizado das 9h às 14h, na região central e de fácil acesso para os candidatos. A expectativa da organização é receber mais de 5 mil pessoas ao longo do dia.
Ao todo, 60 empresas já confirmaram participação no feirão, oferecendo vagas em diferentes segmentos da economia, com destaque para os setores logístico e de transportes, áreas que possuem forte presença e expansão no município.
Entre os segmentos contemplados estão:
• Logística
• Transporte
• Indústria
• Operacional
• Administrativo
• Serviços diversos
A proposta da iniciativa é ampliar as oportunidades de colocação e recolocação profissional para moradores da cidade, aproximando empresas e trabalhadores em um único espaço.
O secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Ed Carlo Michelin, destacou a importância da ação para o fortalecimento do mercado de trabalho local. “É mais uma oportunidade para o morador de Sumaré que está em busca de colocação ou recolocação no mercado de trabalho aproveitar esta ação da Prefeitura”, afirmou.
A expectativa é de grande participação popular, impulsionada pelo elevado número de vagas ofertadas e pela diversidade de áreas contempladas no evento.
Serviço
Feirão de Empregos 2026
Data: 15 de maio de 2026
Horário: das 9h às 14h
Local: Clube Recreativo de Sumaré
Região central de Sumaré
Leia + sobre economia, emprego e mercado