A Prefeitura de Sumaré realiza na próxima sexta-feira, dia 15, o primeiro Feirão de Empregos 2026, com mais de duas mil oportunidades de trabalho disponíveis para a população. A ação será promovida por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e acontecerá na sede social do Clube Recreativo de Sumaré.

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O evento será realizado das 9h às 14h, na região central e de fácil acesso para os candidatos. A expectativa da organização é receber mais de 5 mil pessoas ao longo do dia.

Ao todo, 60 empresas já confirmaram participação no feirão, oferecendo vagas em diferentes segmentos da economia, com destaque para os setores logístico e de transportes, áreas que possuem forte presença e expansão no município.

Entre os segmentos contemplados estão:

• Logística

• Transporte

• Indústria

• Operacional

• Administrativo

• Serviços diversos

A proposta da iniciativa é ampliar as oportunidades de colocação e recolocação profissional para moradores da cidade, aproximando empresas e trabalhadores em um único espaço.

O secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Ed Carlo Michelin, destacou a importância da ação para o fortalecimento do mercado de trabalho local. “É mais uma oportunidade para o morador de Sumaré que está em busca de colocação ou recolocação no mercado de trabalho aproveitar esta ação da Prefeitura”, afirmou.

A expectativa é de grande participação popular, impulsionada pelo elevado número de vagas ofertadas e pela diversidade de áreas contempladas no evento.

Serviço

Feirão de Empregos 2026

Data: 15 de maio de 2026

Horário: das 9h às 14h

Local: Clube Recreativo de Sumaré

Região central de Sumaré